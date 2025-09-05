Сколько украинцев находится в российском плену: уполномоченный ответил

Стало известно, сколько украинцев находится в русском плену / © Владимир Зеленский

В настоящее время в российском плену находятся 2577 украинских военных. Эту цифру подтвердил уполномоченный по лицам, пропавшим без вести, Артур Добросердов, ссылаясь на OSINT-методы.

Об этом сообщает МВД Украины.

Также, по его словам, информация относительно еще 680 человек, среди которых 91 гражданский, все еще нуждается в подтверждении Международным комитетом Красного Креста. В 8 случаях люди, считавшиеся пленными, оказались погибшими.

«Одним из ключевых направлений работы является обеспечение надлежащего функционирования Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а наша общая цель — вернуть каждого гражданина домой, учитывая, что военнопленные сохраняют статус пропавших без вести до момента возвращения», — подчеркнул Уполномоченный.

Напомним, бойцы пограничной бригады «Форпост» взяли в плен на Волчанском направлении двух российских военных. Как оказалось, они бывшие заключённые. Их заставили воевать, угрожая дополнительными сроками заключения за отказ.

Также за прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 810 кафиров на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1086220.

Несмотря на заявления России о готовности к миру, Кремль продолжает наращивать военный потенциал. Москва вряд ли остановит боевые действия в ближайшее время. В России достаточно человеческих ресурсов, но возможности оборонной промышленности остаются ограниченными. В частности, страна-агрессорка до сих пор вынуждена поставлять оружие из Северной Кореи.