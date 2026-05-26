Сколько украинцев Россия держит в плену: в Раде ошеломили масштабами — исследование

В Украине озвучили новые данные о содержании в РФ и возвращении пленных / © Владимир Зеленский

Реклама

В российском плену по состоянию на май 2026 года содержатся около 7 тысяч украинских военнослужащих. Отдельно ситуация с гражданскими остается еще более неопределенной. По разным оценкам, РФ содержит от 10 до 20 тыс. граждан Украины.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк со ссылкой на новое исследование.

«В российском плену в настоящее время содержится около 7 тысяч украинских военнослужащих; гражданских — по разным данным — от 10 до 20 тысяч. За все время из плена удалось вернуть чуть больше 9048 украинцев. Преимущественно военных», — заявила она.

Реклама

Массовые пытки пленных в РФ

Кондратюк также подчеркнула, что речь идет не об единичных случаях, а о масштабной практике жестокого обращения и пыток.

«Более 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам и жестокому обращению в российском плену… Это государственная политика», — сказала она.

Отдельно Кондратюк обратила внимание на недавнюю передачу тел погибших.

«Недавно Россия вернула нам из плена 375 тел с признаками пыток и неоказания помощи», — заявила Кондратюк.

Реклама

По ее словам, эти данные вместе с результатами профильных исследований формируют доказательную базу относительно системных нарушений международного гуманитарного права и могут быть использованы для дальнейших юридических действий и санкционного давления.

Речь идет о масштабной проблеме неоказания медицинской помощи, пыток и нарушении базовых норм содержания пленных, что фиксируется международными мониторинговыми структурами.

Напомним, ранее речь шла об украинском военном, которого российские оккупанты замучили до смерти. Это начальник медицинской службы «Азова» Александр Крохмалюк. Он попал в плен при выходе из «Азовстали».

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у погибшего воина многочисленные переломы ребер и тупую травму грудной клетки.

Реклама

Новости партнеров