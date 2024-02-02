Сколько уже кораблей потерял Черноморский флот РФ: обновленная инфографика

В Сети появилась обновленная инфографика о потерях Черноморского флота России, в которые входит ракетный катер "Ивановец", затопленный накануне на западе оккупированного Крыма.

Обновленную инфографику опубликовал экс-офицер ВМС Бельгии и нынешний военно-морской аналитик, изучающий российский флот и отчитывающийся о нем, Фредерик Ван Локерен.

Потери Черноморского флота РФ по состоянию на февраль 2024 года

По состоянию на 1 февраля потери Черноморского флота России достигли 11 военных кораблей, уничтоженных или поврежденных в результате украинских атак.

Какие российские корабли были уничтожены или повреждены

Большой десантный корабль "Саратов" – 24 мая 2022 года был затоплен в результате удара "Точкой-У" в Бердянске;

большой десантный корабль "Новочеркасск" – 24 мая 2022 года был поврежден в результате удара "Точкой-У" в Бердянске;

большой десантный корабль "Цезарь Куников" – 24 мая 2022 года был поврежден в результате удара "Точкой-У" в Бердянске;

ракетный крейсер "Москва" – 13 апреля 2022 года был затоплен в результате ударов противокорабельными ракетами "Нептун";

спасательное буксирное судно СБ-739 "Василий Бех" – от 17 июня 2022 года считается затонувшим в результате атаки двумя ракетами "Гарпун";

морской минный тральщик "Иван Голубец" — 29 октября 2022 года был поврежден во время атаки беспилотным надводным дроном в Севастополе;

большой десантный корабль "Оленегорский горняк" – 4 августа 2023 года был поврежден во время атаки беспилотным надводным дроном в Новороссийске;

большой десантный корабль "Минск" – 13 сентября 2023 года был уничтожен ракетами Storm Shadow в Севастополе;

подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" – 13 сентября 2023 года была уничтожена ракетами Storm Shadow в Севастополе;

малый ракетный корвет "Аскольд" – 4 ноября 2023 года был уничтожен ракетами Storm Shadow в Керчи;

большой десантный корабль "Новочеркасск" – 26 декабря 2023 года был уничтожен во время ракетного удара в Феодосии;

Ракетный катер "Ивановец" – 31 января 2024 года был затоплен в результате атаки беспилотными надводными дронами на озере Донузлав.

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Инфографика с потерями Черноморского флота РФ на февраль 2024 года/Фото: Страница Х Frederik Van Lokeren

Напомним, бойцы спецподразделения Group13 ГУР Минобороны Украины в ночь на 1 февраля уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

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