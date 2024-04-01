Сколько в марте украинская ПВО сбила российских дронов: названа цифра

Среди прочего, только "Шахедов" было более полутора сотен.

В течение марта противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 326 средств воздушной разведки и дронов-камикадзе.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

Как отмечается, среди уничтоженных российских беспилотников:

БпЛА "Shahed-131/136" – 151 единица.

БпЛА "Zala" – 45 единиц.

БПЛА "Supercam" — 13 единиц.

БпЛА "Ланцет" – 92 единицы.

БпЛА "Орлан-10" – 21 единица.

БпЛА неопределенного типа – четыре единицы.

"В условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БПЛА противника, в том числе FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы", — добавил Павлюк.

Напомним, что по состоянию на 1 апреля дефицита электроэнергии после атак России нет. Действуют только графики почасовых ограничений в Харькове и ограничение потребления промышленности в Криворожском районе.

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