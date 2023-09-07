Сколько в Украине пострадало людей от случайно найденных российских снарядов

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ 740 человек пострадали от взрывоопасных предметов.

Об этом в Military Media Center сообщил заместитель начальника отдела организации пиротехнических работ ГСЧС Украины Николай Дидык.

По его словам, от опасных предметов 498 человек получили ранения разной степени тяжести, еще 242 человека погибли. Среди пострадавших 76 детей, 13 из которых погибли.

“По предварительным оценкам, около 30% территории Украины или 174 тысячи километров квадратных загрязнены взрывоопасными предметами в результате российской агрессии, из них 13,5 тысячи “квадратов” – акватория водных объектов. В настоящее время пиротехники обследовали 93 тысячи га загрязненных площадей и 7,5 тысяч га акватории, обнаружив и обезвредив 427 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе противопехотные мины, кассетные боеприпасы, дистанционно установленные мины”, — рассказал Николай Дидык.

Напомним, что российская армия на одном из направлений формирует "ударный кулак" для прорыва.

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