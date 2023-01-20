Сколько "вагнеровцев" находится на фронте в Украине: данные британской разведки

Группа "Вагнера" стала ключевым компонентом в войне России против Украины, отмечают в британской разведке.

Частная военная кампания "Вагнера" насчитывает 50 тысяч человек на российско-украинском фронте.

Об этом сегодня, 20 января, сообщила разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По данным госреестра РФ, 27 декабря 2022 года военизированная группа "Вагнера" официально зарегистрирована как юридическое лицо. ЧВК указала своей основной деятельностью "консалтинг в области управления", а о военной службе не упомянула.

"Пока непонятно, в какой степени структура "ЧВК Центр Вагнера" будет использоваться для управления военизированной деятельностью "Вагнера", — отмечают в Минобороны Великобритании.

Частные военные компании до сих пор незаконны в России, несмотря на длительные дискуссии о реформировании закона. Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями.

"Регистрация продолжает удивительно быстрое развитие публичного профиля традиционно непрозрачной группы. Пригожин только в сентябре 2022 года признался в основании "Вагнера"; в октябре 2022 года он открыл глянцевую штаб-квартиру в Санкт-Петербурге", — отмечают в британском ведомстве.

По данным разведки, наиболее вероятно, что в состав "Вагнера" сейчас входит 50 тысяч находящихся в Украине бойцов и группа "стала ключевым компонентом кампании в Украине".

В разведке отмечают, что зарегистрировав группу "Вагнера", Пригожин хочет максимизировать свою коммерческую выгоду и еще больше узаконить все более резонансную организацию.

Пригожин усиливает свое влияние в РФ

Руководитель независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным зарождается противостояние, первым этапом которого стало увольнение генерала Сергея Суровикина с должности командующего российскими войсками в Украине. Жирналист добавляет, что Пригожин хочет получить часть реальной власти в РФ.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, Путин испугался влияния "Пригожина", а также лидера Чечни Рамзана Кадырова, и решил убрать их с информационного поля в России.

Именно Пригожин может стать потенциальным преемником Путина, считает экс-сотрудник британской военной разведки Филипп Ингр.

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