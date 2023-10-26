Сколько "вагнеровцев" в настоящее время находится в Беларуси: член переходного правительства назвал цифру

Для наступления с территории Беларуси на Украину российских военных там мало, однако вполне достаточно для провокаций, направленных против сопредельных стран.

На территории Беларуси по неявным данным находится более 2 тысяч российских военнослужащих и до 3 тысяч "вагнеровцев", чего достаточно для осуществления провокаций на границе.

Об этом сказал член Объединенного переходного кабинета Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик в интервью "Укринформу".

"На сегодняшний день, по моим данным, на территории Беларуси есть чуть более двух тысяч российских военнослужащих. Плюс до трех тысяч "вагнеровцев", — сказал Сахащик.

По его словам, для серьезного наступления с территории Беларуси на Украину такого количества военных мало, однако вполне достаточно для провокаций, направленных против сопредельных стран.

"Чтобы провести серьезные диверсии на территориях Украины или соседних стран ЕС, достаточно и гораздо меньшего количества даже небольшой группы подготовленных людей. Это нужно учитывать", — отметил представитель белорусской оппозиции.

Напомним, по словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, вагнеровцы, которые сейчас возвращаются на фронт в Украину в рядах Минобороны РФ, опасны тем, что уже здесь воевали. Соответственно, знают местность и имеют опыт.

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