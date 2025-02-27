Сколько военнообязанных должны пройти ВВК до 5 июня: детали от Генштаба

Для упрощения процедуры можно воспользоваться мобильным приложением "Резерв+", позволяющим получить направление на ВВК дистанционно.

До 5 июня 2025 года граждане Украины, ранее признанные "ограниченно пригодными к военной службе", обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Это предусмотрено Законом Украины №4235-IX, принятым Верховной Радой 12 февраля 2025 года.

Подробности сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно закону, военнообязанные должны самостоятельно обратиться в:

территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

уполномоченные органы СБУ, Службы внешней разведки, разведывательных структур Минобороны;

Государственную пограничную службу;

или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

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Для упрощения процедуры можно воспользоваться мобильным приложением "Резерв+", позволяющим получить направление на ВВК дистанционно. Этот механизм регулируется Порядком проведения призыва во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №560 (с изменениями от 28 января 2025 г. №91).

По данным Единого государственного реестра призывников, медицинское переобследование до 5 июня обязаны пройти более 1,5 миллиона военнообязанных.

Те, кто не выполнит требование вовремя, могут столкнуться с административной или иной ответственностью согласно действующему законодательству.

Напомним, Верховная Рада поддержала продление срока прохождения ВВК для "ограниченно пригодных". Таким образом, был перенесен срок прохождения ВВК до 5 июня 2025-го. Решение поддержали 313 народных депутата.