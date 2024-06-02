Сколько военнообязанных обновили данные в ЦПАУ и в каких областях больше всего

Активнее всего через ЦПАУ обновляют данные в пяти областях Украины.

Начальник управления системного развития предоставления админуслуг Министерства цифровой трансформации Марина Бобраницкая рассказала, что в Украине по состоянию на 2 июня более 120 тысяч военнообязанных граждан обновили свои учетные данные в Центрах предоставления административных услуг.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Мы — Украина".

Как отметила Бобраницкая, в Киеве в ЦПАУ свои данные обновили уже более 12 тысяч военнообязанных. Активнее всего через ЦПАУ обновляют данные в Одесской, Львовской, Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.

По ее словам, вся процедура занимает не более 10 минут, а ЦПАУ работают без перерывов в будни. В крупных городах центры предоставления административных услуг работают даже в субботу.

"Время приема занимает в среднем 10 минут. Это сервис, не требующий дополнительных документов или оформления каких-либо дополнительных документов. Все происходит быстро и по функционалу", - прокомментировала представительница Министерства цифровой трансформации.

Напомним, юрист рассказала о наказании, если военнообязанный не обновит данные в течение 60 дней.

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