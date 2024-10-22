Сколько военных должны привлечь россияне для контратаки на Курщине: военный журналист ответил

Россияне сейчас понесут потери и вряд ли могут кичиться территориальными достижениями.

России нужно собрать до 12 тысяч военных, чтобы восстановить позиции в Курщине.

Об этом рассказал военный журналист, экс-спикер Генштаба ВСУ (2014–2017) Владислав Селезнев в эфире "КИЕВ 24".

Вражеская армия пыталась активно контратаковать, приобщив немало сил и средств.

"Общеизвестно, что до 40 тысяч сейчас на территории Курской области сосредоточено вражеских сил. Это больше, чем наших ресурсов, которые там выполняют определенные задачи. Но даже такое преимущество не далось. Враг сунул вперед, потом застрял в своих контратаках, потому что для того эффективно проводили определенные поисковые рейды от Сил обороны и маневренная оборона в выполнении наших сил и средств оказалась достаточно гибкой и достаточно эффективной", — сказал Владислав Селезнев.

Он отметил, что хотя российские пропагандисты рассказывают о накоплении резервов и ресурсов, однако, по его мнению, ситуация там гораздо хуже. Враг понес серьезную утрату и ему нужно по меньшей мере 10-12 тыс. человек, для того, чтобы иметь то самое тотальное преимущество на этом участке фронта, чтобы коренным образом решить проблему.

Селезнев уточнил, что российская армия не сможет унести этих бойцов из других участков фронта. Он предположил, что вопрос солдат из КНДР может быть актуален.

Напомним, Курская операция ВСУ продолжает выполнять свои три главных задачи. Ранее военный обозреватель Денис Попович рассказал, что, прежде всего, украинские бойцы на Курщине сдерживают часть российских резервов, которые не попадают на фронт в Украине.

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