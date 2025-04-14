Сколько военных и гражданских погибли с начала войны: интервью CBS News с Зеленским

Пожар в Сумах после российской атаки

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С начала войны России против Украины погибли 13 тыс. гражданских и, возможно, до 100 тыс. украинских военных.

Об этом сообщило издание CBS News в материале с интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Разговор состоялся в начале апреля, как раз после российской атаки на Кривой Рог, во время которой погибли дети. В разговоре с корреспондентом Скоттом Пелли Зеленский так прокомментировал эту очередную атаку:

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«Это значит, что мы не можем доверять России. Мы не можем доверять переговорам с Россией».

В материале отмечается, что россияне ежедневно наносят удары по украинским городам. Зафиксировано 1700 атак на школы, более 600 погибших детей, 780 атакованных медицинских учреждений, 13 тыс. погибших гражданских и, возможно, до 100 тыс. погибших украинских военных.

«Наш народ платит самую большую возможную цену. Более высокой цены не существует. Мы отдали все наши деньги — все, что у нас было в финансовом плане. Но самое важное — мы отдали [жизни] наших людей», — подчеркнул президент Украины.

Заметим, в январе 2025 года Зеленский заявлял, что в одном только Мариуполе во время войны могли погибнуть до 20 тыс. человек.