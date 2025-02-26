Сколько военных потеряла РФ по состоянию на 26 февраля: данные от Генштаба

За минувшие сутки ликвидировано еще 1170 военных армии РФ.
По состоянию на утро 25 февраля ВСУ уничтожили 870 700 российских оккупантов. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ по состоянию на эти сутки:
- личного состава – около 870 700 (+1170) человек,
- танков ‒ 10 201 (+19) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 183 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 23 686 (+34) ед,
- РСЗО – 1299 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1085 (+2) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 961 (+194),
- крылатые ракеты 3064 (+0) ед,
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 38 702 (+102) ед,
- специальная техника ‒ 3759 (+2) ед.
Напомним, ночью вражеские дроны атаковали Киевскую область, повлекшие разрушения, пожары и жертвы.
Читайте также: