Сколько военных находится в Беларуси и в приграничных областях с РФ – Наев озвучил цифры

Россия продолжает удерживать группировку своих военных на территории Беларуси и в приграничных с Украиной областях.

Россия сосредоточила в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей РФ около 17 тыс. своих военных. В Беларуси российский контингент составляет около 2800 человек.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Укринформу".

"К действиям на северном направлении противник привлекает две группировки прикрытия государственной границы, развернутые в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей России, общей численностью около 17 тыс. человек. Кроме того, на полигонах Беларуси сохраняется присутствие российского контингента региональных групп общей численностью около 2800 человек. На белорусских военных аэродромах продолжают находиться самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил ВС РФ", — отметил Наев.

Силы обороны контролируют ситуацию на этом участке границы, однако противник продолжает систематически обстреливать из артиллерии приграничья Сумской и Черниговской областей, ведет воздушную разведку с целью нанести огневое поражение по объектам критической гражданской инфраструктуры и разоблачению украинских систем ПВО.

Напомним, украинские военные продолжают укреплять северные границы, только за прошедшую неделю установлено несколько десятков противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 6,5 тыс. мин. Вдоль государственной границы вырыто около 3 тыс. метров траншей и 4,5 тыс. метров противотанковых рвов.

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