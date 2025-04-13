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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Сколько военных потеряла РФ по состоянию на 13 апреля: Генштаб обновил данные

За минувшие сутки ликвидировано еще 1220 военных армий РФ.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Потери окупантов по состоянию на 13 апреля

Потери окупантов по состоянию на 13 апреля / © Associated Press

По состоянию на утро 13 апреля ВСУ уничтожили 932 670 российских кафиров. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ по состоянию на эти сутки:

  • личного состава – около 932 670 (+1220) человек,

  • танков ‒ 10 603 (+12) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22 088 (+33) ед,

  • артиллерийских систем – 26 163 (+71) ед,

  • РСЗО – 1362 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1128 (+1) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 425 (+147),

  • крылатые ракеты ‒ 3145 (+0) ед,

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки ‒ 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 43 950 (+143) ед,

  • специальная техника ‒ 3799 (+1) ед.

/ © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, за прошедшие сутки российский захватчики продвинулись в Курской области, а также в Донецкой и Харьковской областях.

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