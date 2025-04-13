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Сколько военных потеряла РФ по состоянию на 13 апреля: Генштаб обновил данные
За минувшие сутки ликвидировано еще 1220 военных армий РФ.
По состоянию на утро 13 апреля ВСУ уничтожили 932 670 российских кафиров. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ по состоянию на эти сутки:
личного состава – около 932 670 (+1220) человек,
танков ‒ 10 603 (+12) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22 088 (+33) ед,
артиллерийских систем – 26 163 (+71) ед,
РСЗО – 1362 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1128 (+1) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 425 (+147),
крылатые ракеты ‒ 3145 (+0) ед,
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки ‒ 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 43 950 (+143) ед,
специальная техника ‒ 3799 (+1) ед.
Напомним, за прошедшие сутки российский захватчики продвинулись в Курской области, а также в Донецкой и Харьковской областях.