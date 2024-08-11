Сколько военных участвуют в боях в Курской области: у AFP узнали

Точного количества военных не называют, однако известно, что счет идет на тысячи.
"Тысячи" украинских военных принимают участие в военной операции на территории Курской области России.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника в сфере безопасности.
По его словам, цель наступления – "растянуть" российские силы и "дестабилизировать" страну. Чиновник отметил, что военная операция в Курской области "подняла боевой дух" украинских военных.
"Мы проводим наступление. Цель – растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку она не может защитить свою собственную границу", – объяснил украинский чиновник на условиях анонимности.
Он также отметил, что Украина "будет соблюдать международное право" во время боевых действий в Курской области.
Напомним, росСМИ пишут, что российские командиры отказываются отводить своих срочников в тыл Курской области, несмотря на прорыв.
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