Сколько военных участвуют в боях в Курской области: у AFP узнали

Точного количества военных не называют, однако известно, что счет идет на тысячи.

"Тысячи" украинских военных принимают участие в военной операции на территории Курской области России.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника в сфере безопасности.

По его словам, цель наступления – "растянуть" российские силы и "дестабилизировать" страну. Чиновник отметил, что военная операция в Курской области "подняла боевой дух" украинских военных.

"Мы проводим наступление. Цель – растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку она не может защитить свою собственную границу", – объяснил украинский чиновник на условиях анонимности.

Он также отметил, что Украина "будет соблюдать международное право" во время боевых действий в Курской области.

Напомним, росСМИ пишут, что российские командиры отказываются отводить своих срочников в тыл Курской области, несмотря на прорыв.

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