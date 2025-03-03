Сколько военных вернулось на службу благодаря закону о СЗЧ – неожиданные цифры

Больше всего военных вернулись в ряды Вооруженных сил Украины, однако значительная часть возобновила службу в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.

1 марта 2025 года истек срок освобождения от ответственности для военных, самовольно покинувших место службы, но добровольно вернувшихся в армию. За этот период, с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года, в свои подразделения вернулись почти 21 100 военнослужащих.

Это стало возможным благодаря изменениям в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", сообщает Государственное бюро расследования.

Больше всего военных вернулись в ряды Вооруженных сил Украины, однако значительная часть возобновила службу в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.

Ранее Государственное бюро расследований совместно с другими правоохранительными органами и Военной службой правопорядка разработало четкий механизм возвращения военных. Они могли вернуться не только в свою часть, но и в территориальные подразделения ДБР, Нацполиции или Военной службы правопорядка. Кроме того, Министерство обороны разрешило обратиться в одну из 17 определенных воинских частей или 14 рот резерва Нацгвардии.

По прибытии в часть военнослужащий должен был подать рапорт о восстановлении на службе, что запускало процедуру документального оформления и возобновления выплат.

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После 1 марта 2025 года военные, оставившие службу без разрешения, также должны вернуться, однако механизм их легализации изменится и уже не будет предусматривать автоматическое освобождение от ответственности.

Напомним, от 1 марта вступали в силу новые правила мобилизации, которые повлияют на военнообязанных граждан.