Сколько военных вернулось на службу из СЗЧ: в ДБР назвали количество

Более половины вернувшихся военнослужащих уже официально восстановлены на военной службе.

После принятия закона, разрешающего военнослужащим, впервые совершившим самовольное оставление части (СЗЧ), вернуться в ряды Вооруженных сил без уголовной ответственности, более 7 тысяч военных решили добровольно вернуться.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном бюро расследований (ГБР).

"После принятия закона в армию вернулось более 7 тысяч военных, самовольно покинувших части", — отметили в ДБР.

Из этого количества 4396 человек уже официально восстановлены на военной службе. Еще 3 873 военных определены в конкретные воинские части, а остальные проходят процесс возобновления и ожидают закрытия уголовных производств, добавили в ведомстве.

Напомним, что Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект №12093, предлагающий уменьшение штрафа за нарушение правил военного учета на 50%, если лицо самостоятельно обратится в ТЦК и СП и уплатит его.