Сколько военных заводов в Украине разбомбила Россия за время войны: Шмыгаль дал ответ

По словам премьер-министра, государство уже работает над проектами по восстановлению предприятий.

Россия за период полномасштабной войны с Украиной разбомбила около 40 военных предприятий, но наш оборонно-промышленный комплекс все равно смог нарастить объем производства оружия.

Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмигаль на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве, передает Obozrevatel.

По словам премьер-министра Украины, государство уже работает над проектами по возобновлению предприятий.

"От таких атак (атак РФ – ред) пострадали 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению", — уточнил премьер.

В то же время Шмыгаль заявил о ежемесячном росте производства оружия и техники. Он намекнул России: "Кто посеял ветер — тот пожнет бурю".

По словам главы правительства, Украина работает над интеграцией своего оборонно-промышленного комплекса в промышленности стран-партнеров. С этой целью создаются совместные и сервисные центры. Часть соответствующих проектов Украина намерена обсудить в рамках Форума.

Напомним, в среду, 27 сентября, Кабинет министров назначил троих новых заместителей министра обороны Украины.

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