Сколько войск нужно РФ, чтобы отбить назад часть Курщины: анализ WSJ

В издании отмечают, что скорость и масштаб наступления Украины в этом месяце поразили мир.

Наступление ВСУ на Курщине вдохновило украинцев, измученных 2,5 годами войны и мотивировало Запад вновь оказывать помощь, показав, что Украина все еще продолжает борьбу и может успешно проводить сложные и инновационные наступательные операции.

Об этом говорится в статье Wall Street Journal.

В издании отмечают, что скорость и масштаб наступления Украины в этом месяце поразили мир. Впервые иностранные военные силы оккупировали российскую землю со Второй мировой войны, отмечают в издании.

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В целом, по словам неназванного украинского чиновника, говорившего с журналистами издания, Украина взяла в плен 2000 человек и захватила примерно столько же территории, которую Россия отобрала у Украины с начала года во время жестоких наступательных операций с большими потерями.

Нападение Украины добавило энергии нации, которая пострадала от 2,5 лет войны. Оно также в определенной степени направило сообщение из Киева Западу, что нация все еще находится в борьбе и может успешно проводить сложные и инновационные наступательные операции.

Для российского президента Владимира Путина украинское наступление — чрезвычайный разворот. В издании отмечают, что диктатор пообещал выбить украинские войска, но его силы еще не совершили последовательную контратаку и должны были взыскать подразделения с Украины для ответа. Чтобы вытеснить украинцев, России скорее всего придется прислать еще больше войск и разрушать собственные города и села артиллерийскими обстрелами, как это было сделано по всей территории Украины.

Вызовы для Украины

Вызов для Украины состоит в том, как использовать свои первые успехи. Украина ввела тысячи войск. Отправка большего количества может отвлечь ресурсы, которые крайне нужны для сдерживания россиян на главной линии фронта в Донецкой области. Россия все еще продвигается там против украинских сил, где не хватает живой силы и техники.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, Украине понадобится уровень поддержки, который США и некоторые их союзники до сих пор не готовы предоставить, отмечают в WSJ.

Администрация Байдена, заявившая, что не знала об украинской атаке до ее начала, запретила Украине использование предоставленных США ракет большей дальности под названием ATACMS для ударов по территории России.

Кроме того, Вашингтон не делится с Украиной разведданными о целях внутри России, заявил высокопоставленный чиновник США, прибавивший, что администрация Байдена не хочет, чтобы ее воспринимали как организатора нападения на территорию России.

В то же время, наши войска использовали поставленные в США бронемашины Bradley и Stryker на территории России.

Издание напоминает, что украинское контрнаступление летом 2023 года закончилось плохо. Это контрнаступление получило лишь несколько сел и "стоило жизни тысячам опытных войск, которые не смогли прорваться из-за сильно укрепленных российских оборонительных линий".

Начиная с прошлой осенью, Россия использовала свои большие силы, чтобы медленно продвигаться, но дорогой ценой.

Украина нашла выход: обойти

Подготовка началась в начале этого лета, когда Украина использовала беспилотники для атаки на инфраструктуру в Курске, от электросетей до складов боеприпасов и горючего.

РДК и "Свобода России" совершали рейды на российскую границу, прощупывание слабых мест и проведение разведки. По информации издания, за две недели до начала операции украинские беспилотники уничтожили российские системы наблюдения на пограничном залоге на дороге на Курск.

WSJ отмечает, что западное оборудование доказало ограниченную полезность на поле боя на востоке и юге Украины, где плотные минные поля и беспилотники делают маневренную войну практически невозможной.

Но в Курской области украинские механизированные войска мчались по российским дорогам без малого сопротивления. Через несколько часов они это сделали: продвинулись вглубь на территорию России, проезжая мимо городов и сел, а не атакуя их лоб в лоб.

По словам оператора беспилотника, штурмовые войска продвигались так быстро, что было тяжело за ними успевать.

"Это не просто потому, что это было внезапно", — сказал "Холод", член группы беспилотников. "Это было глубоко и хорошо спланировано".

На четвертый день вторжения колонна российских военных грузовиков, нагруженных солдатами, близ города Рыльска была поражена ракетами, выпущенными из предоставленной США ракетной системы Himars.

На видеозаписях видно более десятка сгоревших автомобилей, у некоторых с трупами. Об этом в пятницу заявил официальный представитель США

Администрация Байдена не верит, что Украина переместила пусковые установки Himars в Россию, но, скорее всего, использовала их из приграничных районов Украины.

В издании отметили, что Украина пытается отрезать больше российских городов и усложнить доступ российских подкреплений к линии фронта, поражая железнодорожные узлы и мосты.

В то же время, по подсчетам аналитиков, за девять дней вторжения Украина потеряла десятки единиц бронетехники. Западные военные оценки свидетельствуют о том, что Украина направила в Курск 6000 солдат и имеет до 4000 дополнительных войск для вспомогательных функций в Сумской области.

Чтобы избежать ослабления линии фронта, значительное количество войск поступило из резервных сил Украины

Украинцы осознают этот риск и пока балансируют, отметил собеседник издания.

В ответ Россия вывела из Украины несколько немногочисленных бригад общей численностью до 5000 военных сословий к середине прошлой недели, сказала лицо. Одна бригада была из Донецкой области в центре нынешних наступательных действий России, но другие были выведены из менее важных областей.

Однако России, возможно, придется вывести больше войск из Украины, если она хочет вернуть территорию, для чего понадобится большая сила. Вероятно, она должна насчитывать более 20 000 должным образом подготовленного личного состава.

Между тем спутниковые снимки показывают, что Россия спешно роет противотанковые рвы и другие укрепления.

Напомним, что 6 августа россияне заявили о прорыве границы в Курской области.

По словам главкома Сырского, всего с начала операции продвинулись на 35 километров вглубь и заняли 1150 квадратных километров территории РФ – 82 населенных пункта. Также известно о большом количестве российских пленных.

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