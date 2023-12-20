Сколько времени мобилизованные в Украине проходят обучение и от чего зависят сроки

В Украине в рамках мобилизации формируются новые подразделения и бригады. В ВСУ востребованы все специалисты, поэтому мобилизованные могут выражать пожелания, где именно они хотят проходить военную службу. Однако в первую очередь проходит обучение.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил начальник Службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо.

"Сейчас формируются новые подразделения, новые бригады... Сейчас, в принципе, все профессии, все специалисты востребованы в Вооруженных силах Украины... Пока граждане, военнообязанные, если имеют какое-либо пожелание проходить военную службу, например, на определенной профессии или в определенной части, они могут это право реализовать. Обращаются в эту воинскую часть, получают отношение и могут проходить военную службу на контрактной форме, не только по мобилизации", – пояснил Владимир Фитьо.

По его словам, мобилизованные после попадания в учебный центр проходят обучение. Людей, вообще не бывавших раньше в армии, их сначала обучают.

“Месяц времени идет базовая военная подготовка, потом все зависит от того, какая специальность будет выбрана для данного человека. Если, например, специальность более сложная – оператор БпЛА или наводчик-артиллерист, – соответственно обучение увеличивается пропорционально программе. Это может быть и месяц, и два, и три. Также обучение наших мобилизованных проводится и за рубежом, в странах-партнерах: в Британии, Испании, Германии, Польше и в других странах, которые помогают нам в этом вопросе. То есть человек, попадая в Силы обороны, сначала проходит обучение, осваивает профессию и только после того, как прошел обучение, попадает в свое подразделение, которое уже выполняет определенные задачи”, – подчеркнул подполковник.

Напомним, что сейчас в ВСУ много профессий для женщин, однако мобилизуют их только по личному желанию.

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