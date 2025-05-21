Сколько времени нужно России для захвата всей Украины: Bloomberg выяснил

России потребуется более ста лет, чтобы захватить всю Украину существующими темпами / © ТСН

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Российские оккупационные войска в Украине в этом году добились незначительных территориальных успехов. Такие темпы продвижения опровергают громкие заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что его армия уже победила Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

Данные с поля боя показывают, что несмотря на численное превосходство российская армия до сих пор не может удовлетворить имперские амбиции Путина в Украине. Более того, темпы наступления россиян по сравнению с прошлым годом сократились вдвое.

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По данным Bloomberg, российская армия в последнее время захватывала в среднем 41 квадратный километр украинской территории в неделю. При этом в прошлом году, в период с середины августа до конца декабря, средний показатель их продвижения составлял около 125 квадратных километров в неделю. Публичные данные также показывают, что с начала текущего года Россия захватила всего 0,15% украинской территории.

«При нынешних темпах продвижения России, по расчетам Bloomberg, основанным на данных DeepState, потребуется несколько лет, чтобы полностью захватить только Донецкую область. Экстраполируя это — чисто теоретическое упражнение — оккупация всей Украины займет более 100 лет», — говорится в статье.

Издание также цитирует Эрика Чиарамеллу из Фонда Карнеги, который назвал идею Путина о быстрой оккупации четырех украинских областей «совершенно нереалистичной». По его мнению, в обозримом будущем российская армия может достичь «только локальных прорывов».

Ни один из этих расчетов не может уменьшить значение проблем Украины с недостаточной мобилизацией, усталостью от войны и ослабевающей поддержкой со стороны США. Кроме того, в летние месяцы Россия, вероятно, активизирует наступательные действия, несмотря на колоссальные потери. Поэтому риски прорыва обороны для Украины увеличатся.

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В то же время, по словам Джека Уотлинга из лондонского Института оборонных исследований, Кремлю скоро предстоит сделать сложный выбор.

«Хотя Россия может воевать еще два года с ее нынешним подходом к пополнению оккупационных войск, дальнейшие наступательные операции в 2026 году, вероятно, потребуют принудительной мобилизации, что будет сложной задачей как с политической, так и с экономической точки зрения», — отметил Уотлинг.

Напомним, Трамп заявил, что Украина и Россия «должны сами найти решение конфликта». При этом президент США отказался вводить против Кремля дополнительные санкции вместе с Европой.