Сколько времени потребуется России на подготовку мобилизованных: эксперт ответил

России необходимо не менее 3-4 месяца для того, чтобы подготовить личный состав после объявления частичной мобилизации.

Из-за истощения собственных запасов возникает вопрос, как и чем в Москве будут экипировать новобранцев.

Об этом рассказал экс-руководитель пресс-службы Генштаба, полковник Владислав Селезнев, пишет РБК.

"Чтобы призвать, обеспечить и подготовить личный состав после объявления частичной мобилизации россиянам потребуется не менее 3-4 месяцев. Но главный вопрос состоит в том, как сам факт мобилизации будет воспринят внутри России. Ведь теперь придется идти на войну без финансовых выплат, что может привести к росту напряжения, особенно в социально неблагополучных регионах", – сказал он.

Также, учитывая российские санкции и истощение собственных запасов, возникают сомнения в том, как и чем в Москве будут экипировать новобранцев, говорит эксперт.

Специалист считает, что все проблемы, с которыми сталкивалась скрытая мобилизация, в большем масштабе проявятся во время официальной мобилизации.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Мобилизационные мероприятия в РФ начнутся уже сегодня.

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