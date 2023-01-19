Сколько времени Путину нужно для создания в Беларуси наступательной группировки (видео)

Стартовали совместные военные учения России и Беларуси. 16 января Минск сообщил о так называемых оборонных мерах. Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал это, отметив, сколько времени российскому командованию нужно, чтобы создать в Беларуси наступательную группировку.

Об этом шла речь в интервью Жданова ТСН.ua.

Прежде всего, военный эксперт отметил, что информация о перевозке военных россиян в Беларусь в железнодорожных цистернах не соответствует действительности.

"Это фейк, вброс ради запугивания. Цистерны нужно переоборудовать для перевозки личного состава. В противном случае люди просто задохнутся. В стальной цистерне без обогрева они окажутся прямо в морозильной камере", — отметил он.

Эксперт добавил, если российское командование преследует цель осуществить скрытую перевозку личного состава в Беларусь, это можно было бы сделать с помощью грузовых тентованных авто.

"Основная цель россиян — устрашение. Мол, даже в цистернах мы перевезем военных", — добавил Жданов.

Добавим, что пограничники Украины отслеживают ситуацию в Беларуси. Они сообщили, что там находится 11 тысяч российских военных, но это количество постоянно меняется из-за ротации у ВС РФ.

В то же время с утра 19 января там увеличилась авиаактивность, во время которой боевые вертолеты России и Беларуси с центральной части страны были переброшены в южную.

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