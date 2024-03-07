Сколько времени Россия сможет вести войну: эксперт произвел подсчеты на танках и артиллерии

Военный аналитик Петр Черник разделяет мнение литовских спецслужб о том, что у России достаточно ресурсов, чтобы вести войну в Украине с нынешней интенсивностью еще по крайней мере два года. Такое предположение он аргументировал подсчетами уничтоженной за два года войны вражеской техники.

Об этом эксперт говорил в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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“Давайте разберем это на танках. Мы уничтожили более 6600 танков, плюс-минус. На старте Российская Федерация имела штатных машин у себя в обойме 3400... Однако открытые источники утверждают, что на складах есть разной бронетехники от 12 до 15 тысяч, а есть источники, которые говорят и обо всех 20 тысячах... Давайте возьмем 15 тысяч … делим ее на 3. Почему на 3? Потому что не могут они строить новые машины, будут брать 3 старые и из них делать 1 нормальную полноценную... Есть 5 тысяч. У нас уже пошел третий год: мы уничтожили шесть тысяч. Понимаем, что плюс-минус до 2 лет по бронетехнике у них есть запас”, — объяснил Петр Черник.

Такая же ситуация, по его словам, и с вражеской артиллерией.

“Более 10 тысяч стволов мы уничтожили. 5,5 тысячи – это был их штатный боекомплект к началу этой войны... Еще до 10 тысяч всего у них на складах есть. Так что ориентировочно за 2 года войны мы 50% их потенциала уничтожили, но еще 50% остается. Так и вычисляем, что по этой части у них такой запас прочности”, — подсчитал эксперт.

Как утверждает Петр Черник, потери личного состава российской армии с начала полномасштабного вторжения в отношении мобилизационного ресурса в РФ также указывают на возможность российских окупантов проводить боевые действия по меньшей мере еще два года.

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Напомним, военный обозреватель Александр Коваленко также считает, что на старых запасах государство-агрессор может поддерживать интенсивность боевых действий не более двух лет.

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