Сколько всего "Кинжалов" удалось перехватить ПВО: Игнат назвал точное количество

ПВО Украины удается демонстрировать весомые результаты.
25 " Кинжалов" удалось сбить Воздушным силам Украины. Ранее перехват этих ракет считался невозможным. Впрочем, в мае стало известно, что Patriot справился с этой задачей. С того времени с усилением ПВО Украины удается демонстрировать весомые результаты.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнатий.
"Сейчас имеем 63 запущенных "Кинжала" с начала полномасштабного вторжения, 25 уничтожено. Начиная с 4 мая, впервые был уничтожен "Кинжал". Именно тогда, с весны прошлого года, мы получили Patriot и получили возможность уничтожать аэробалистические ракеты", — сказал он.
Возможности ракеты "Кинжал"
Х-47М2 "Кинжал" – это российская аэробалистическая ракета, способная нести ядерный заряд. "Кинжал" является модификацией баллистической ракеты системы "Искандер". Ракета появилась на вооружении российской армии в 2017 году. Однако информацию об этом обнародовали в 2018 году.
Преимущество "Кинжала" – возможность преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны. В этом состоит ее основная опасность.
Носителями ракет могут быть:
- самолет МиГ-31К (одна ракета)
- Ту-22М (четыре ракеты)
- Ту-160 (восемь ракет)
"Кинжалы" могут лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в десять раз выше скорости звука. В то же время, могут маневрировать в полете.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Главная цель – Киев! Зачем Россия бьет дефицитными "Кинжалами" по гражданским?
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