Сколько всего мостов от Херсона до Энергодара: Жданов рассказал о "тайном" четвертом

По однополосному мосту последние 10 дней оккупанты переправляли свою технику на правый берег.

Есть четвертый мост через Днепр – от Энергодара до Херсона. Сверху Каховской плотины проложена железная дорога, рядом с ней есть небольшой однополосный автомобильный мост. Он служит только нуждам ГЭС.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале 15 августа.

"Когда шел ремонт основного подвесного моста, проходящего вдоль всей плотины, по нему в виде исключения пропускали автомобили скорой помощи и пожарные машины. Вот поэтому по однополосному мосту последние 10 дней оккупанты переправляли свою технику на правый берег. Так что на дамбе было два автомоста и одна ветка железной дороги", — сказал он.

Жданов добавил: "Надеюсь, что все эти мосты уже выведены из строя. И на сегодняшний день перегонка вооружения невозможна. Следовательно, огневой контроль над правобережной группировкой вооруженными силами Украины получен".

Напомним, в оккупированном Херсоне российские оккупанты все чаще обворовывают квартиры тех жителей, которые временно покинули свои дома. Теперь "вторая армия мира" "освобождает" жилье херсонцев от зимней одежды.

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