Сколько ВСУ нужно снарядов в год, чтобы добиться паритета на фронте: военный объяснил

Украинским военным нужно в год около 10 миллионов артиллерийских снарядов.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Наши военные говорят, чтобы в год нам было очень комфортно с артиллерией – нужно 10 миллионов… Я думаю, что если у нас было хотя бы в общем, со складов, разных поставщиков, хотя бы 2, 1,5 миллиона снарядов в год – это было где-то 4,1 тысячи выстрелов в сутки в среднем по всему участку фронта... В общем говоря... это был бы условный паритет. Лучше бы – 3 миллиона, чтобы было 7-8 тысяч выстрелов. но у них невысокая точность", — подчеркнул Алексей Гетьман.

Напомним, что Воздушные силы предупредили о взлете нового МиГа.

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