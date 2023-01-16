Сколько ВСУ нужно танков для наступления: ответ экспертов

Количество танков, которые пообещали Украине союзники, недостаточно для прорыва. Киеву придется добиваться увеличения поставок.

К такому выводу пришли эксперты Международного института стратегических исследований.

По данным издания The Guardian, Лондон пообещал передать Киеву 14 танков Challanger 2, а Польша – 14 танков Leopard. Этой техники, по мнению специалистов, слишком мало для результативного наступления украинской армии.

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Эксперты считают, что для одного наступления ВСУ нужно около 100 танков, но многое зависит и от подготовки, поставки запчастей и планов Украины на грядущую весну.

В то же время отмечено, что именно Leopard могут сыграть решающую роль в наступлении.

Сообщается, что в странах НАТО около 2300 танков Leopard 2, а еще 300 — на складах. Для передачи техники Украине необходимо, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешил экспорт. Бойцам ВСУ может потребоваться от трех до шести недель для освоения Leopard 2.

"Однако, настоящим испытанием станет то, разработает ли Киев план эффективного использования танков в сочетании с артиллерией, чтобы расчистить путь, и пехотой, чтобы защитить бронированную технику и расчистить укрепленные позиции", — говорится в сообщении.

Напомним, Германия приблизилась к решению отправить Украине Leopard. Возможно, что соответствующее решение будет принято уже на этой неделе.

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