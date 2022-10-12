Сколько высокоточных ракет осталось у России: эксперт ответил

Старых ракет в России несколько тысяч. В настоящее время они модифицируют ракеты типа С-300.

В России высокоточных ракет осталось мало, поэтому там модифицируют старые ракеты.

Об этом в интервью ТСН рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

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“Старых ракет в России – несколько тысяч. В настоящее время они модифицируют ракеты С-300. Высокоточных ракет – “Калибров”, “Искандеров”, Х-101 – их осталось мало. Они могут наскребти таких ракет еще на один массированный удар. Но в масштабах вооруженных сил – это уже дефицит. А если вдруг нападет НАТО, что они будут делать? Фактически они очень рискуют”, — подчеркнул Михаил Самусь.

Он также добавил, что россияне перестанут запускать по Украине ракеты, когда у нас будет достаточно ПВО.

Напомним, что авиация Сил обороны нанесла 27 ударов по российским войскам.

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