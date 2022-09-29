Сколько ядерного оружия у России: СМИ рассекретили данные

Президент России Владимир Путин предупредил, что может применить ядерное оружие, чтобы отразить попытку Украины вернуть себе контроль над оккупированными Москвой территориями, которые Кремль намерен аннексировать.

Москва боится украинского контрнаступления. После псевдореферендумов в РФ заявили, что будут расценивать захваченные территории как "свои". Объявленная мобилизация, как предполагают эксперты, не даст ожидаемого эффекта. В этой связи Путин становится неустойчивым, а потому испытывает соблазн использовать ядерное оружие.

Об этом пишет Associated Press.

Согласно данным, которыми обменялись ранее в этом году во время нового договора о сокращении вооружений между Москвой и Вашингтоном, у России есть 5977 ядерных боеголовок для своих стратегических сил, а США — 5428.

В связи с этим, как предполагается, удар такого оружия по Украине не повлечет за собой катастрофических последствий такого масштаба, как удар стратегическими боеголовками. Однако разрушения будут большими, погибнет много людей, а территория будет заражена радиацией.

Но аналитики предполагают, что его действия, вероятно, следует толковать как предупреждение других стран не усиливать свою поддержку Украины, а не сигнал о желании применить ядерное оружие.

Московский политолог, консультировавший Кремль по вопросам внешней политики, Сергей Караганов заявил, что РФ "не может позволить себе проиграть".

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин анонсировал проведение псевдореферендумов на захваченных территориях. В то же время он угрожал применить ядерное оружие для "защиты".

В украинской разведке считают, что РФ может нанести тактический ядерный удар по Украине. Целью может стать уничтожение государственности нашей страны, а также прерывание контрнаступления ВСУ. При реальном применении такого оружия под угрозой будет не только Украина, но и Черноморский регион.

"Мы помним историю Чернобыля. По всей вероятности, у нас будет очередная катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", — заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Ядерное оружие — это смертоносное оружие, которое изобрело человечество. Поразительные факторы ядерного оружия таковы:

ударная волна

световое излучение

проникающая радиация

радиоактивное заражение

электромагнитный импульс

При наземном ядерном взрыве около половины энергии идет на образование ударной волны и воронки в земле. Именно ударная волна создает наибольшее количество разрушений. Она является уплотнением в воздухе, движущемся со сверхзвуковой скоростью.

Угрозы ядерным ударом: как мир сможет противостоять Путину

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