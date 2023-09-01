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Сколько "ястребов войны" осталось в Кремле: Буданов ошеломил заявлением

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Сколько "ястребов войны" осталось в Кремле: Буданов ошеломил заявлением

Президент РФ Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым / Фото: Пресс-служба Кремля

Большинство влиятельных россиян понимают, что агрессия в Украине потерпела крах.

Среди людей, принимающих решение в Российской Федерации, остались единицы так называемых "ястребов войны", то есть тех, кто поддерживает агрессию в Украине, развязанную хозяином Кремля.

Об этом в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Среди тех, кто реально принимает решение там [в РФ], тех, кто выступает за войну в прямом смысле, остались единицы", — заявил он.

По словам Буданова, большинство влиятельных россиян понимают, что агрессия в Украине потерпела крах.

“Все понимают, что это [военное вторжение в Украину] крах. И чем быстрее [его] закончить, тем лучше”, — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что российские элиты охватывают все более мрачное настроение по поводу перспектив президента РФ Владимира Путина в войне в Украине. В то же время даже самые оптимистичные видят "замороженный" конфликт лучшим доступным выходом для Кремля.

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Дата публикации
Просмотры
1190
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