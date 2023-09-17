Сколько захватчиков уничтожено в сутки: Генштаб назвал новые цифры

Оккупанты несут потери.
Общие боевые потери России к утру 17 сентября составляют 272 320 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 530 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава около 272 320 (+530) человек
- танков ‒ 4620 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 8828 (+4)
- артиллерийских систем – 6003 (+15)
- РСЗО – 776 (+2)
- средства ПВО ‒ 523 (+2)
- самолетов – 315
- вертолетов – 316
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4742
- крылатые ракеты ‒ 1455
- корабли /катера ‒ 20
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 8537 (+12)
- специальная техника ‒ 896 (+5)
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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