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Сколько захватчиков уничтожено в сутки: Генштаб назвал новые цифры

Сколько захватчиков уничтожено в сутки: Генштаб назвал новые цифры

ВСУ уничтожают оккупантов на поле боя / Фото: Associated Press

Оккупанты несут потери.

Общие боевые потери России к утру 17 сентября составляют 272 320 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 530 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава около 272 320 (+530) человек
  • танков ‒ 4620 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 8828 (+4)
  • артиллерийских систем – 6003 (+15)
  • РСЗО – 776 (+2)
  • средства ПВО ‒ 523 (+2)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 316
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4742
  • крылатые ракеты ‒ 1455
  • корабли /катера ‒ 20
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8537 (+12)
  • специальная техника ‒ 896 (+5)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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