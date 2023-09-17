Сколько захватчиков уничтожено в сутки: Генштаб назвал новые цифры

Общие боевые потери России к утру 17 сентября составляют 272 320 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 530 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.23 ориентировочно составили:

личного состава около 272 320 (+530) человек

танков ‒ 4620 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 8828 (+4)

артиллерийских систем – 6003 (+15)

РСЗО – 776 (+2)

средства ПВО ‒ 523 (+2)

самолетов – 315

вертолетов – 316

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4742

крылатые ракеты ‒ 1455

корабли /катера ‒ 20

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 8537 (+12)

специальная техника ‒ 896 (+5)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.