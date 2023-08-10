Сколько захватчиков уничтожено за прошедшие сутки: в Генштабе назвали новую цифру

Общие боевые потери России к утру 10 августа составляют уже 252 200 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 580 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

личного состава – около 252 200 (+580) человек ликвидировано

танков ‒ 4278 (+16)

боевых бронированных машин ‒ 8303 (+13)

артиллерийских систем – 5028 (+15)

РСЗО – 711

средства ПВО ‒ 469

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 313 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4179 (+4)

крылатые ракеты ‒ 1377

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 7495 (+16)

специальная техника ‒ 746 (+4)

По данным Генштаба, на фронте за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Силы обороны страны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.