Сколько захватчиков уничтожено за прошедшие сутки: в Генштабе назвали новую цифру

В сутки личный состав армии РФ сократился.
Общие боевые потери России к утру 10 августа составляют уже 252 200 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 580 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
- личного состава – около 252 200 (+580) человек ликвидировано
- танков ‒ 4278 (+16)
- боевых бронированных машин ‒ 8303 (+13)
- артиллерийских систем – 5028 (+15)
- РСЗО – 711
- средства ПВО ‒ 469
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 313 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4179 (+4)
- крылатые ракеты ‒ 1377
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 7495 (+16)
- специальная техника ‒ 746 (+4)
По данным Генштаба, на фронте за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Силы обороны страны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
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