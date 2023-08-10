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Сколько захватчиков уничтожено за прошедшие сутки: в Генштабе назвали новую цифру

Сколько захватчиков уничтожено за прошедшие сутки: в Генштабе назвали новую цифру

ВСУ уничтожают ворона на фронте / Фото: Associated Press

В сутки личный состав армии РФ сократился.

Общие боевые потери России к утру 10 августа составляют уже 252 200 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 580 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

  • личного состава – около 252 200 (+580) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4278 (+16)
  • боевых бронированных машин ‒ 8303 (+13)
  • артиллерийских систем – 5028 (+15)
  • РСЗО – 711
  • средства ПВО ‒ 469
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 313 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4179 (+4)
  • крылатые ракеты ‒ 1377
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7495 (+16)
  • специальная техника ‒ 746 (+4)

По данным Генштаба, на фронте за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Силы обороны страны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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