Сколько западной техники Украина потеряла во время наступления: эстонская разведка ответила

На Западе понимают, что потеря Украиной техники неизбежна во время любых наступательных действий, отметили в разведке.

Украина в нынешних операциях потеряла менее 10% западной техники, полученной от партнеров и союзников.

Об этом рассказал руководитель разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, передает ERR.

"Меньше 10 процентов предоставленного Западом оборудования было потеряно в результате операций, хотя это количество может возрасти в ходе дальнейших операций", – ответил он.

По его словам, на Западе понимают, что потеря Украиной техники неизбежна во время любых наступательных действий.

Также Гросберг отметил, что благодаря современному оборудованию западного производства, которое имеет лучшую защиту, экипажи часто выживают без серьезных травм.

Напомним, в Сети появилось видео боя, во время которого украинские защитники потеряли Leopard и несколько Bradley.. Украинский военный с позывным "Чех" рассказал, что во время боя ВСУ изрядно ударили по россиянам и "отработали на 110 процентов".

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