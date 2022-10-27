Сколько защитников Мариуполя до сих пор в плену: в "Азове" подсчитали

На заводе "Азовсталь", когда кольцо закрылось, было около 3 тыс. человек.

Сейчас в плену находится более 700 бойцов полка "Азов".

Об этом заявил начальник штаба полка "Азов", один из недавно вернувшихся из плена защитник "Азовстали" Богдан Кротевич ("Тавр") в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Именно "азовцев" (в плену. – Ред.) – более 700. А защитников Мариуполя – примерно 2 тыс ., чуть больше", – отметил "Тавр".

По его словам, на самом заводе "Азовсталь", когда кольцо закрылось, было около 3 тыс. человек.

Потери

По словам "Тавра", в рефрижераторах на "Азовстале" лежало около тысячи тел погибших бойцов.

"Часть мы не собрали из-за того, что было динамичное сражение. То есть у тебя погиб, там, товарищ – ты отошел на крайнюю линию – все: это уже территория противника. Часть тел собрал противник. И, я так понял, похоронил где-то: вероятнее всего, в Мангуше. Там массовые захоронения были с гражданскими и т.д. А часть тел, конечно, мы забирали. То есть были такие операции: просто достать тело в серой зоне. Люди, наши бойцы, подвергали себя риску, просто чтобы достать погибшего побратима", – сказал Кротевич.

Ранее Богдан Кротевич ("Тавр") заявил, что Мариуполь захватили из-за халатного отношения к обороне.

Также он рассказал об условиях содержания в московской тюрьме "Лефортово". По словам "Тавра", разведка РФ пыталась завербовать пленных "азовцев".

Возвращение защитников Мариуполя

21 сентября Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них воины "Азова" (фото).

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Командиры защиты "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко будут находиться в Турции до конца войны. Таковы были условия обмена.