Сколько зерна украла РФ на оккупированных территориях Украины в прошлом году: в Конгрессе США подсчитали

До полномасштабного вторжения Украина и РФ были одними из самых крупных в мире экспортеров зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Россия украла около 6 млн тонн украинской пшеницы, собранной на оккупированных территориях 2022 года.

Об этом говорится в докладе Конгресса США.

В публикации приводятся данные несекретного отчета американской разведки, основанные на спутниковых снимках и сообщениях из открытых источников.

В докладе говорится, что грузовые суда, используемые РФ для присвоения украинского зерна, будут курсировать вдоль побережья Турции, доставляя грузы в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана.

Также отмечено, что нельзя подтвердить, знали ли покупатели российских грузов об украинском происхождении зерна.

Широкомасштабная военная агрессия РФ против Украины привела к глубоким перебоям в мировых поставках продовольствия, повысила цены и увеличила риск отсутствия продовольственной безопасности в бедных странах Ближнего Востока и Северной Африки, говорится в публикации.

Представители Конгресса США обратили внимание на то, что прямые и косвенные последствия этой войны были "основными движущими силами одного из самых разрушительных периодов за последние десятилетия для глобальной продовольственной безопасности".

До полномасштабного вторжения Украина и РФ были одними из самых крупных в мире экспортеров зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

В то же время, в докладе говорится, что проблемы продовольственной безопасности с начала 2023 года уменьшились, однако мировые цены на продовольствие, вероятнее всего, будут влиять на ситуацию с Черноморской зерновой инициативой, по которой РФ вышла в июле.

В публикации также отмечается, что засуха в прошлом году в Канаде, Ближнем Востоке, Южной Америке и США также усилила вызванную войной нагрузку на глобальные запасы продовольствия.

Ранее представители разведки обвиняли РФ в использовании поставок продовольствия в качестве оружия путем блокирования украинского экспорта, разрушения инфраструктуры и оккупации сельскохозяйственных земель в Украине.

Напомним, российские кафиры во время очередной атаки на порты Дуная в ночь на 23 августа уничтожили 13 тысяч тонн зерна. Военные преступники повредили зерновую и портовую инфраструктуру.

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