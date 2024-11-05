Сколько женщин становится на службу в ВСУ: ТЦК предоставил информацию

В ТЦК стремятся работать не только над мобилизацией, но и активно заниматься рекрутингом.

Процесс комплектования бригад по контракту не отличается от мобилизации с точки зрения задач, поставленных перед ТЦК.

Об этом сообщил майор Роман Истомин, спикер Полтавского областного ТЦК и СП, в интервью изданию "Зміст".

Он пояснил, что ТЦК получает определенное количество лиц, которых необходимо привлечь на контрактную службу, поэтому в военкоматах работают рекрутеры, ответственные за эти вопросы.

Майор Роман Истомин, представитель Полтавского областного ТЦК и СП / Фото: скрин с видео

"Есть у нас рекрутеры, которые проводят работу внутри ТЦК. Например, приходит мужчина, у него есть право на отсрочку. Ему говорят — хорошо, ты имеешь право не мобилизоваться, но, возможно, ты хотел бы. Тебя никто не призывает, но ты имеешь право подписать контракт. Подумай", – говорит майор.

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Он отметил, что таких случаев было уже достаточно много. Также он подчеркнул, что таким способом рекрутируют не только мужчин, но и женщин, которых невозможно мобилизировать.

"По контракту процентов, пожалуй, 20 идут – это именно женщины. Это люди, которые точно не обязаны за мобилизацией стать в ряды ВСУ. Но они приходят, они что-то слышали, что-то знают. Они спрашивают. Состояние здоровья – пригодна? Пожалуйста, идут защищать, как мужчины, так и женщины".

Недавно народная депутат Марьяна Безугла заявила, что мобилизация женщин может уменьшить количество мобилизованных мужчин. По ее словам, женщины могут улучшить ситуацию в армии и навести порядок.