Сколько жителей Киевщины находятся в плену или вывезены в Беларусь и РФ — Кулеба

Судьба почти 90 человек, вывезенных в РФ и Беларусь, неизвестна.

Во время оккупации Киевской области российские захватчики, только по официальным данным, незаконно вывезли 147 мирных жителей на территорию России и Беларуси.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

По состоянию на 24 октября 43 гражданских жителя Киевской области находятся в российском плену. По словам Кулебы, еще 89 человек вывезены и их судьба неизвестна.

"Депортация и похищение людей – еще одно преступление рашистов над мирными украинцами, о котором должен знать весь мир", – написал он.

Напомним, полномасштабная война России против Украины началась 24 февраля. Почти сразу – до 26 февраля российская армия оккупировала населенные пункты в Киевской области, в частности Бучу, Ирпень, Гостомель, Ворзель, где убила и замучила сотни гражданских жителей. Всю Киевскую область Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 2 апреля 2022 года.

Недавно датский фотограф Асгер Ладефогед посетил город Буча в Киевской области и показал, как там продолжается жизнь после российской оккупации. Он сделал снимки на местах, где армия РФ убивала гражданских и разрушала все на своем пути.

Непокоренная Буча отмечает День города с молебнами по погибшим и спортивным соревнованиям

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