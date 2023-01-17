Сколько ЗРК Patriot нужно для прикрытия Киева – военный эксперт

Сергей Згурец также ответил, рационально ли работать с помощью ЗРК над уничтожением дронов.

Военный эксперт Сергей Згурец отметил, что для защиты Киева от российских ракет, в частности, С-400 требуется от двух батарей ЗРК Patriot. В целом же Украина требует от десяти батарей.

Об этом Сергей Згурец сказал в комментарии УНИАН.

Эксперт отметил, что для прикрытия столицы требовалось от двух ЗРК Patriot.

Отметим, что основное предназначение ЗРК – это прикрытие военно-морских и военно-воздушных баз, а также крупных административно-промышленных центров от возможных средств воздушного нападения.

"В целом для Украины было бы оптимально разместить от десяти батарей. Такое среднее необходимое количество для прикрытия ряда направлений, на которых может существовать угроза использования россиянами ракет С-400 или других подобных образцов", — подчеркнул Згурец.

В то же время он отметил, что сбивать "Шахеды", например, нерационально ракетами Patriot за несколько миллионов.

Украина получит две батареи ЗРК Patriot по 8 пусковых установок.

ЗРК Patriot: что известно о предоставлении военной помощи Украине

По информации США, украинские военные приступают к тренировкам на противоракетной системе Patriot в Штатах.

Перед этим американский президент Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, содержащего ЗРК Patriot.

Также спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат проинформировал, что систему ПВО Patriot Украина будет использовать для отпора вражеской авиации, обстреливающей ракетами наше государство.

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