"Скоординировали шаги по усилению давления на РФ": Зеленский рассказал о встрече с главами МИД стран Балтии в Киеве

В пятницу, 6 мая, в Киеве с официальным визитом находились министры иностранных дел стран Балтии. С ними встречался президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства назвал переговоры с министрами иностранных дел стран Балтии "основательными для Украины" в борьбе с российским агрессором.
Об этом украинский президент рассказал в трационном видеообращении в пятницу, 6 мая.
"Провел в Киеве встречу с министрами иностранных дел трех балтийских государств. Они последовательно поддерживают нашу борьбу против российского вторжения. Поддерживают с первого дня. Очень благодарен. И сегодня мы, как всегда, основательно и с пользой для Украины поговорили. Координируем наши шаги ради усиление давления на Россию. И это особенно важно сейчас, когда в Европейском Союзе готовят новый, уже шестой санкционный пакет против России», – подчеркнул Зеленский.
Напомним, в пятницу, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился в парламент и народ Исландии. В частности, глава государства в своей речи напомнил о более тысячелетней истории отношений исландского и украинского народов и отметил общие ценности для граждан обоих государств.
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