"Скорее, чем кто-то может себе представить": Подоляк рассказал, когда над Херсоном взвьется украинский флаг

"Скорее, чем кто-то может себе представить": Подоляк рассказал, когда над Херсоном взвьется украинский флаг

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что юг государства обязательно будет освобожден, как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил.

Он также назвал полным бредом активные попытки России сформировать у южан мысль, что Украина их покинула.

Об этом Подоляк написал в Сети 26 мая.

"Россия очень активно пытается сформировать у южан мысль, что Украина их покинула, а "русский мир" пришел надолго. Полный бред. Есть классическая российская психологическая операция: вызвать чувство смуты и обиды брошенных, а потом конвертировать это в гнев обиженных. Еще раз по слогам. Это – пол-ный бред”, – подчеркнул советник главы ОП.

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Он заверил, что вся политико-дипломатическая машина сегодня работает на то, чтобы Украина получила достаточное количество оружия для освобождения людей на оккупированных территориях.

"Вся военная машина работает на то, чтобы прямо сейчас сдержать агрессивное наступление врага на востоке страны. Кремль бросает в бой все, что имеет, но время на нашей стороне. Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден", – написал Подоляк.

"Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года. Украинский флаг будет снова развеваться над Херсоном. Не завтра, но скорее, чем кто-то может себе представить", — добавил советник главы президентского офиса.

Напомним, спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Киева уступок в отношении территорий Украины и осознания "реальной ситуации, которая существует".

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