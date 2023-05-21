"Скоро – 500 дней полномасштабной войны": Зеленский хочет провести саммит формулы мира в июле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит формулы мира мог бы состояться в июле, когда с начала полномасштабной войны пройдет 500 дней.

Об этом он сказал во время выступления в воскресенье на рабочей сессии саммита "Навстречу мирному, стабильному и преуспевающему миру" с участием стран G7, Украины и партнеров.

По словам главы государства, Украина разработала формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН.

"Скоро – 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хорошая луна, чтобы собрать саммит формулы мира – саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну. Я приглашаю вас присоединиться к общих усилий", – заявил он.

Также лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции в Бахмуте Донецкой области, город не перешел под полный контроль оккупантов.

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