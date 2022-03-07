"Скоро будем "нападать" на Херсон": глава Николаевской ОГА рассказал о ситуации в его области

"Скоро будем "нападать" на Херсон": глава Николаевской ОГА рассказал о ситуации в его области

Николаев крепко держит оборону, врага разбивают еще на подходах к городу.

Николаев удерживает оборону. В 5 утра оккупанты ударили по городу по установке залпового огня Смерч. Били по окрестностям и жилым массивам. Разрушены многоэтажки и частные дома. Оккупанты пытались прорваться в Николаев через международный аэропорт, там завязалось ожесточенное сражение, впрочем, наша артиллерия разбила врага.

Об этом говорится в ТСН.

Бои вокруг города начались ночью. Оккупанты пытались прорваться со стороны Херсона. Когда это не удалось, в 5 утра враг прибег к тяжелой артиллерии. Снаряды попали в частные дома и многоэтажки. Взрыв от Смерча такой силы, что даже от попадания во двор, дома разрушены квартиры.

В ответ на врага работает наша артиллерия. Накануне она полностью разбила пушки оккупантов и захватила кучу российской техники.

Пока оккупанты пытаются прорваться в Николаев, город держит оборону

Николаев крепко держит оборону, врага разбивают еще на подходах к городу. Кроме того, в городе работают магазины и аптеки, регулярно довозится то, чего не хватает. Отмечает глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Он добавил, что из города можно спокойно выехать, заметил, что мосты целые и их не будут трогать до последнего.

"Мы не собираемся уезжать, Николаев сейчас безопасный город и, как подсказывает генерал, скоро будем "нападать" на Херсон", — отметил Ким.