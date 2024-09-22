"Скоро будут хорошие новости": "Рубеж" — о заводе в Волчанске, где заблокированы россияне

В Волчанске продолжаются уличные бои.
Агрегатный завод в Волчанске Харьковской области стал большой проблемой для россиян, заблокированных там с начала их наступления.
Об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире телемарафона.
"Сейчас небольшое количество их там находится, многие из них небоеспособны. У них нарушена логистика, пытаются дронами как-то компенсировать недостаток воды, еды и боеприпасов. По городу Волчанск продолжаются уличные бои. Вероятно, скоро будут хорошие новости, в частности об Агрегатном заводе. Если, конечно, россияне не справятся первыми и не уничтожат своих военнослужащих на его территории", - заинтриговал офицер.
Напомним, партизаны разведали базу Черноморского флота РФ в Крыму.
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