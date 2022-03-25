"Скоро леса зазеленеют, а для агрессора откроется настоящий ад": в Украине создали партизанские отряды

"Скоро леса зазеленеют, а для агрессора откроется настоящий ад": в Украине создали партизанские отряды

В эти отряды входят военные и охотники.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предупредил российских кафиров об аде, который ждет их в ближайшее время. Для борьбы с россиянами в Украине были созданы партизанские отряды.

Об этом глава украинской разведки сообщил в интервью The Nation.

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По его словам, одной из ключевых составляющих работы ГУР была организация партизанских отрядов, которые останутся в тылу России. Буданов указал раскрыть больше деталей, но подчеркнул, что это "очень большое количество людей".

"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах... Я должен сказать, что скоро придет весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором откроется настоящий ад", — заявил Буданов.

Напомним, по данным украинской разведки, российские кафиры сжигают украинскую литературу на временно неподконтрольных Украине территориях.