Скоро российские войска попытаются масштабно наступать: Арестович рассказал о хитром замысле оккупантов

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что со среды декабря до конца февраля российская армия пойдет в большое наступление, чтобы к годовщине войны показать руководителю Кремля Путину какие-то результаты.

Об этом советник ОП рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

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"По моему мнению, с середины декабря до конца февраля следует ожидать они будут предпринимать серьезные усилия по перехвату инициативы на фронте. Когда они наступают, а мы обороняемся. Они попытаются прорваться в некоторых местах, захватить, отбить. И это будет достаточно долго, потому что у них нет достаточно средств, чтобы это сделать быстро. Они будут давить, так как это делают сейчас в Бахмуте. Так, как брали Лисичанск, Северодонецк. Они будут давать и в этот период до конца февраля попытаются выйти на какие-то результаты войны", — предположил он.

Арестович добавил, что Украина предупредила союзников о таких планах российской армии.

Напомним, то, что Россия может возобновить большое наступление вскоре, сообщал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его предположениям, еще одна атака российской армии может произойти в конце января-февраля 2023 года. Впрочем, Украина делает все возможное, чтобы этого не допустить.

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