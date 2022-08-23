"Скоро узнаем, могут ли боеприпасы в России взрываться из-за мороза": Минобороны потролило оккупантов

Министерство обороны Украины потролило Россию из-за заявлений, что их боеприпасы взрываются в жару.

Речь идет о заявлениях России о том, что их боеприпасы в Белгородской области взорвались из-за жары и "эффекта линзы".

Об этом говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

"Очередной подрыв боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться из-за мороза. Пять основных причин внезапных взрывов в России: зима, весна, лето, осень и курение", — высмеяло оккупантов Министерство обороны Украины.

Еще одна детонация аммо "скончается в лужах" в belgorod region в Russia. В нескольких месяцах мы будем держаться от где русский ammo может explode because of the cold.

5 главных причин sudden explosions in: winter, spring, summer, autumn and smoking. — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 23, 2022

Напомним, в селе Тимоново Белгородской области 23 августа произошел очередной "хлопок". Там снова начали детонировать склады с боеприпасами. Власти региона назвали это самовозгоранием из-за "эффекта линзы".

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