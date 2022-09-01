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Скорректировал ракетный удар по аэродрому "Краматорск": украинский суд наказал агента ФСБ (фото)

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Скорректировал ракетный удар по аэродрому "Краматорск": украинский суд наказал агента ФСБ (фото)

Фото: Служба безопасности Украины

Предателя приговорили к девяти годам лишения свободы.

Украинский суд наказал российского агента, собиравшего информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на восточном направлении, а также скорректировал ракетный удар РФ по аэродрому "Краматорск". Мужчина проведет в тюрьме девять лет.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленника задержали в Донецкой области в конце мая 2022 года. В ходе расследования было установлено, что его российским куратором является кадровый сотрудник девятого управления пятой службы ФСБ Алексей Шингирев.

По его заданию агент разведывал позиции командных пунктов и логистических складов украинских войск и скрыто наблюдал за объектами. Эти сведения оккупанты использовали для ракетных ударов по инфраструктурным объектам аэродрома "Краматорск".

Для передачи развединформации злоумышленник использовал один из мессенджеров. Собранные сведения размещал в специально созданных представителями ФСБ закрытых группах, таких как "Канал для своих", "На крыле", "ЛНР14", а также в частных чатах.

© Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему РФ перестала обсуждать обмен экс-нардепа и главы партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене и содействии терроризму.

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