Скорректировали огонь HIMARS: бойцы ВСУ уничтожили целый ряд вражеской техники (видео)

Силы обороны подвели арсенал оружия и техники окупантов.

Бойцы ВСУ уничтожили российскую гаубицу, автотехнику, а также пункт связи и радиолокационную станцию.

Об этом свидетельствует видео Телеграмм-канала "Оперативный ВСУ".

Силы обороны скорректировали огонь HIMARS по вражеской технике и нанесли сокрушительные удары.

В результате было уничтожено:

русскую гаубицу,

автотехнику по БК,

самоходный миномет калибра 240 мм САУ 2С4 "Тюльпан",

реактивную систему залпового огня калибра 300 мм "Торнадо-С",

пункт связи,

радиолокационную станцию (РЛС).

Ранее украинские военные дроном-камикадзе уничтожили оккупанта на квадроцикле. Оператор из 109 батальона 10-й горно-штурмовой бригады Эдельвейс догнал оккупанта на открытой местности.

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