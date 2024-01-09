Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Скорректировали огонь HIMARS: бойцы ВСУ уничтожили целый ряд вражеской техники (видео)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
610
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Скорректировали огонь HIMARS: бойцы ВСУ уничтожили целый ряд вражеской техники (видео)

Уничтожение вражеской техники Фото: скрин видео Оперативный ВСУ

Силы обороны подвели арсенал оружия и техники окупантов.

Бойцы ВСУ уничтожили российскую гаубицу, автотехнику, а также пункт связи и радиолокационную станцию.

Об этом свидетельствует видео Телеграмм-канала "Оперативный ВСУ".

Силы обороны скорректировали огонь HIMARS по вражеской технике и нанесли сокрушительные удары.

В результате было уничтожено:

  • русскую гаубицу,
  • автотехнику по БК,
  • самоходный миномет калибра 240 мм САУ 2С4 "Тюльпан",
  • реактивную систему залпового огня калибра 300 мм "Торнадо-С",
  • пункт связи,
  • радиолокационную станцию (РЛС).

Ранее украинские военные дроном-камикадзе уничтожили оккупанта на квадроцикле. Оператор из 109 батальона 10-й горно-штурмовой бригады Эдельвейс догнал оккупанта на открытой местности.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
610
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация