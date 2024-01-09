Скорректировали огонь HIMARS: бойцы ВСУ уничтожили целый ряд вражеской техники (видео)

Силы обороны подвели арсенал оружия и техники окупантов.
Бойцы ВСУ уничтожили российскую гаубицу, автотехнику, а также пункт связи и радиолокационную станцию.
Об этом свидетельствует видео Телеграмм-канала "Оперативный ВСУ".
Силы обороны скорректировали огонь HIMARS по вражеской технике и нанесли сокрушительные удары.
В результате было уничтожено:
- русскую гаубицу,
- автотехнику по БК,
- самоходный миномет калибра 240 мм САУ 2С4 "Тюльпан",
- реактивную систему залпового огня калибра 300 мм "Торнадо-С",
- пункт связи,
- радиолокационную станцию (РЛС).
Ранее украинские военные дроном-камикадзе уничтожили оккупанта на квадроцикле. Оператор из 109 батальона 10-й горно-штурмовой бригады Эдельвейс догнал оккупанта на открытой местности.
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