Сковываем действия противника на всех направлениях: Сырский о ситуации на фронте

Удерживая врага, ВСУ выигрывают время и не дают врагам занять удобные для него рубежи.

Украинские военные продолжают удерживать российских агрессоров на восточных рубежах Украины.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он сообщил, что продолжает работу в зоне ответственности Восточной группировки войск с нашими воинами.

"Наши защитники продолжают сдерживать армию противника, сковывая его действия по всем направлениям. В эти весенние дни мы ежедневно выигрываем важное время и не даем врагам занять удобные для него рубежи", — отметил Сырский.

Он добавил, что украинские воины уже не раз доказывали, что могут эффективно уничтожать врага.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны не будет объявлять о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины, однако определенные действия на фронте уже проходят.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Годжес заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже через несколько недель. А война может завершиться до конца 2023 года.

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